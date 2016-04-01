Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хиддинк: «Слухи о возвращении Терри в сборную не стоит воспринимать серьезно»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк прокомментировал слухи о возвращении защитника синих Джона Терри в сборную Англии, призвав не относиться к ним слишком серьезно.

    Терри, завершивший международную карьеру в 2012 году, рассматривается как кандидат в сборную ее наставником, Роем Ходжсоном, занятым поисками опытного центрального защитника, способного играть левой ногой.

    «Джон делает свою работу в «Челси» и ушел из сборной два или три года назад по своим причинам. Вы можете спросить его самого, а я не знаю ничего по этому поводу. Могу лишь сказать, что он любит играть в футбол», – прокомментировал Хиддинк.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2016 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      disel999999 2 апреля 2016, 07:32

      1

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11