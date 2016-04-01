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    Боккетти: «Судьи еще до матча просят меня играть спокойнее»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти согласен с тем, что иногда на футбольном поле он ведет себя слишком несдержанно.

    «Некоторые российские арбитры еще до начала игры начинают мне говорить: «Салва, давай сегодня поспокойнее, пожалуйста». Но я ведь не делаю ничего плохого, никогда не перехожу грань. Эмоции идут от моего желания побеждать. Это внутри меня.

    Этому дети учатся от родителей. Я вырос в Неаполе. Там все говорят руками – всегда включается жестикуляция. Когда ты находишься в такой атмосфере, то копируешь поведение, сам того не замечая», — сказал Боккетти.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2016 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 1 апреля 2016, 20:08

      Итальяшки как Армяшки)

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