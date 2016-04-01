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    Пелиццоли: «Жалею о том, что поехал в Россию»

    Вратарь «Виченцы» Иван Пелиццоли остался недоволен отрезком карьеры, проведенным в московском «Локомотиве».

    «В своей карьере я жалею только о том, что поехал играть в Москву. В тот момент у меня было все хорошо в «Реджине», но президент клуба должен был продать кого-то, и я согласился на переход. Если бы знал заранее, как все обернется, ни за что бы не поехал. После «Локомотива» я так и не вернулся на былой уровень.

    Чисто в человеческом плане пребывание в России стало фантастическим опытым. В профессиональном плане такого не скажешь. Уровень чемпионата России довольно низкий», — сказал Пелиццоли в интервью официальному сайту «Виченцы».

    Напомним, что голкипер играл в составе «Локомотива» на протяжении трех лет, за которые провел 26 официальных матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 12:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 17:14

      Блин, получал в Локо вдвое больше чем в Реджине, напропускал кучу пенок, много лечился и кто же в итоге виноват, что он дырявый?

      2
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      Рейтинг: +84

      bw17 1 апреля 2016, 16:45

      А кто это вообще? Я про такого вратаришку даже в Серии А не слыхал.. Он лучше бы сожалел, что не тем в жизни занялся. Возможно будь он рыбаком или плотником, достиг бы лучших результатов..

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 1 апреля 2016, 15:45

      Боже да ты еще более нелепый лох был чем Якупович)))Когда мяч просто катился в створ ворот,болелы Локо закрывали глаза,ибо знали что в рамке ты Пелецоля-двухметровая палка способная на любой косяк,в стиле лодыркина)))К этому осталось добавить интервью твоего соотечественника и такого же нуба по несчастью,суперМИМОфорврода Руоополо))Такой же был классный нап,как ты вратарь....

      3
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      Рейтинг: +29

      samiola 1 апреля 2016, 13:41

      Цепляет выражение Вани:"Жалею о том, что поехал в Россию".
      Тем не менее желаю удачи, Иван!

      0
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      Рейтинг: +24

      BotulisM 1 апреля 2016, 12:31

      Может дело в способностях, а не в РПЛ. Ласу Диара ничего не помешало сразу же вернуться в сборную и на высочайший уровень выступлений, а Ваня в Россию и поехал-то потому что в Европе не нужен был никому, а если кому и нужен, то таких бабосов как в России платить не стали бы, вот и вся история, а то начинают тут скулить после нереализованных амбиций!

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