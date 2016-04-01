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    «Бордо» попытается отобрать очки у «Монако»

    «Монако» и «Бордо» своим матче открывают 32-й тур французской Лиги. Один из лидеров чемпионата будет принимать на своем поле уверенного середняка. Чем закончится эта встреча?

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Монако» – «Бордо», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 21:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      black_spirit 1 апреля 2016, 14:11

      Надеюсь на Вагнера.

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      Рейтинг: +284

      Kano 1 апреля 2016, 13:37

      Делай Монако!

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