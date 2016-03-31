«Цзянсу Сунин» предлагает Балотелли 15 миллионов в год

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли, который в этом сезоне выступает за «Милан» на правах аренды, может летом оказаться в Китае.

Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован клуб «Цзянсу Сунин», который предлагает ему зарплату в размере 15 миллионов евро в год. Кроме того, Балотелли входит в сферу интересов турецких клубов.

По информации Il Milanista, «Ливерпуль» готов расстаться с игроком, но хочет получить за него не менее 16 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в десять миллионов.

В этом сезоне Балотелли сыграл за «Милан» 16 матчей во всех турнирах и забил три гола.