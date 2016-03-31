Бышовец: «Командная игра ЦСКА организованнее, чем у «Зенита»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец оценил шансы на победу команд в центральном матче 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» будет принимать на своем поле ЦСКА.

«Преимущество сейчас у ЦСКА. Командная игра у армейцев более организованна, лучше отлажено взаимодействие между линиями, как при выходе в атаку, так и при переходе в оборону. К тому же индивидуально решить исход эпизода и матча у ЦСКА способны сразу несколько игроков – Муса, Дзагоев, Еременко, Тошич.

У «Зенита» же коллективная игра продолжает хромать. К тому же не в лучшей форме и лидеры команды. Халк и Данни пока не дают того результата, которого от них ждут. Не лучший сезон проводит и Олег Шатов.

Кого армейцам опасаться, кроме Халка? Он даже не в лучшем состоянии способен создать момент и забить из неочевидной ситуации. Но если этого не случится, «Зениту» потребуются другие лидеры, способные выйти на первые роли в атаке. Прошедшие матчи не дали однозначного ответа, кто сейчас в «Зените» готов это сделать. А эффективность Дзюбы сильно зависит от Халка», – сказал Бышовец.

Матч «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресение 3 апреля в 19:30 по московскому времени.