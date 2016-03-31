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  • Мутко: «К ЧМ-2018 у сборной России должен быть освобожденный тренер»

Мутко: «К ЧМ-2018 у сборной России должен быть освобожденный тренер»

31 марта 2016, 17:10
6

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о наличии плана по подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира.

«План утвержден РФС совместно с Минспортом. Он многогранен и начинает работать. Он включает в себя целый комплекс мер. Одни из элементов плана – товарищеские игры с соперниками более высокого уровня, подготовка к чемпионату Европы, наличие освобожденного тренера у сборной России, расширенный список кандидатов в национальную команду, игры на новых стадионах», – сказал Мутко.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Саранске и Сочи.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (6)
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порт
1459434313
Гинер не даст добро.
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Aztec58
1459434518
И это будет не Слуцкер, ага.
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Black Giz
1459438024
К ЧМ 2018 у России должна быть сборная. А то пока даже готовиться не с кем.
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REDWHITE_
1459439520
это чо, лошади без коуча останутся?)))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1459443063
За деятельность Мутко будет наш футбол долго и мучительно расплачиваться.
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