Мутко: «К ЧМ-2018 у сборной России должен быть освобожденный тренер»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о наличии плана по подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира.

«План утвержден РФС совместно с Минспортом. Он многогранен и начинает работать. Он включает в себя целый комплекс мер. Одни из элементов плана – товарищеские игры с соперниками более высокого уровня, подготовка к чемпионату Европы, наличие освобожденного тренера у сборной России, расширенный список кандидатов в национальную команду, игры на новых стадионах», – сказал Мутко.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Саранске и Сочи.