Месси: «500-й гол в ворота «Реала»? Важнее одержать победу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в преддверии встречи 31-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» дал понять, что для него командные достижения важнее индивидуальных.

«Было бы неплохо, если бы я забил 500-й гол «Реалу» в Эль Класико, но важнее одержать в этом матче победу», – заявил Месси.

За свою профессиональную футбольную карьеру аргентинский форвард забил 499 голов. Поединок между «Барселоной» и «Реалом» состоится 2 апреля и начнется в 21:30 по московскому времени.