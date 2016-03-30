Иньеста: «Класико должно быть нормальной игрой, а не тем, чем оно было при Моуринью»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился ожиданиями от матча 31-го тура Примеры против «Реала».

«Победа в класико стала бы прекрасной данью памяти Кройффа. Надеюсь, мы сможем выиграть для него – это определенно будет для нас дополнительной мотивацией.

Мы не рассматриваем класико иначе, чем все остальные игры. Для нас все оставшиеся матчи – финалы.

Мне больше нравится, когда класико – нормальная игра, а не то, чем оно было в течение трех лет, когда «Реал» тренировал Моуринью. Все мы предпочитаем говорить о футболе. Все эти разговоры вне поля никому не приносят пользы. Важно, что теперь это все осталось в прошлом», – сказал Иньеста.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится в субботу, 2 апреля. Начало – в 21:30 по московскому времени.