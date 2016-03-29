Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смертин создал бутсы, посвященные победе над Францией в 1999 году

    Бывший футболист сборной России Алексей Смертин создал бутсы, вдохновившись победой российской команды над французами в 1999-м году, сообщает Nike.com.

    «Эти бутсы напоминают мне о самом важном матче в моей карьере, когда мы обыграли сильнейшую команду мира во многом благодаря сплоченности и командной игре. Победа над сильным соперником, безусловно, добавляет уверенности на любой стадии подготовки, поэтому важно подойти к сегодняшнему матчу как к официальной игре», – сказал Смертин.

    Также своими воспоминаниями о том матче поделился защитник сборной России Василий Березуцкий.

    «Я помню тот матч 1999 года – счет 3:2. Смотрели всей командой, потому что мы тогда провели матч молодежным составом и тоже победили 3:2. Такие воспоминания дорого стоят», – сказал Василий Березуцкий.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2016 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 29 марта 2016, 19:27

      Интересно что сегодняшней игре посвятят-памперсы ?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 16:03

      Создал бутсы? Дизайн? Индпошив?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > Aztec58 29 марта 2016, 17:07

      ни хера,сам ночью шил,100%

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11