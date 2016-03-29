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    Главный тренер сборной Португалии: «Никто не заставит нас делать то, чего мы не хотим»

    Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш считает, что перенос матча Бельгия – Португалия из Брюсселя в Лейрию был правильным решением.

    «Это важный матч, который показывает, что в футболе нет страха. Люди не боятся. Мы встретимся с такими вещами лицом к лицу.

    Никто не заставит нас делать то, чего мы не хотим. То, что игра будет проведена – положительный знак.

    Если бы игра состоялась сразу после терактов в Бельгии, она была бы чересчур эмоциональной», – сказал Сантуш.

    Напомним, что матч Португалия – Бельгия состоится сегодня в 21:45.

    Источник: Goal.com

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    29.03.2016 13:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 15:51

      То ли в бреду говорил, то ли перевод с редакцией захромали, блин.

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