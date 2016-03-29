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  • Карпин: «У Франции есть звезды, но нет никого уровня Зидана»

Карпин: «У Франции есть звезды, но нет никого уровня Зидана»

29 марта 2016, 12:19
14

Главный тренер армавирского «Торпедо» и бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин считает, что нынешняя сборная Франции пока уступает команде образца 1999-го года.

– Та Франция, против которой мы играли (3:2), — чемпион мира и Европы, у нынешней пока титулов нет. Но шансы имеются.

Что касается индивидуальностей, то и сейчас есть яркие футболисты. Но в те годы в составе были одни звезды — начиная с Бартеза и Джоркаеффа, заканчивая Анелька и Анри. Хотя такого, как Зидан, сейчас не видно.

– Чего ждете от матча на «Стад де Франс»?

– Ничего особенного. Обычный товарищеский матч. Наш тренерский штаб посмотрит игроков во встрече с сильным соперником, оценит их уровень

Напомним, что сегодня состоится товарищеский матч национальной команды России против сборной Франции, который пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Товарищеские матчи. Сборные Товарищеские матчи Россия Армавир Карпин Валерий
Комментарии (14)
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neveldomha
1459244006
А Поль Погба это по мнению Карпина не звезда? Странно.
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Black Giz
1459247357
Беда в том, что в нашей сборной нет вообще никаких звезд. И не предвидется в ближайшем будущем (да и в далеком тоже).
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андрей андреев
1459248250
Рибери,Жиру,Погба,Гризман-это вам не Жирков с Дзюбой
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Aztec58
1459250095
Но и в сборной России нет никого уровня Карпина и Панова, ага.
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AndresLoko
1459250705
в любом случае класс игроков трехцветных намного выше наших.
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fadda
1459254539
Как по мне у нас раздувают важность товарищеских матчей.Во всём мире играют,чтобы игроков проверить новых.У нас же какая-то битва с Францией,как будто в случае победы мы завоюем какой-то трофей.Причём муссируется начиная от СМИ и заканчивая игроками сборной.Чёт не припомню,чтобы например Зидан/Анри/Джоркаефф давали интервью и сказали,что игроки которые выйдут сегодня на поле должны костьми лечь,но расквитаться за то поражение в 1999 году.Для них это был обычный матч в отборе,который ничем не выделялся.Для наших же "великий" подвиг.Как будто они выиграли Кубок Мира.Это всего лишь ТОВАРИЩЕСКИЙ матч.Успокойтесь. И напоследок помните,перед Евро-2014 наши в товарнике вынесли Италию 3-0 и чем всё это закончилось на самом Евро?То-то же...
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