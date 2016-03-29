Карпин: «У Франции есть звезды, но нет никого уровня Зидана»

Главный тренер армавирского «Торпедо» и бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин считает, что нынешняя сборная Франции пока уступает команде образца 1999-го года.

– Та Франция, против которой мы играли (3:2), — чемпион мира и Европы, у нынешней пока титулов нет. Но шансы имеются.

Что касается индивидуальностей, то и сейчас есть яркие футболисты. Но в те годы в составе были одни звезды — начиная с Бартеза и Джоркаеффа, заканчивая Анелька и Анри. Хотя такого, как Зидан, сейчас не видно.

– Чего ждете от матча на «Стад де Франс»?

– Ничего особенного. Обычный товарищеский матч. Наш тренерский штаб посмотрит игроков во встрече с сильным соперником, оценит их уровень

Напомним, что сегодня состоится товарищеский матч национальной команды России против сборной Франции, который пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс».