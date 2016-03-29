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    Англичане продолжат хоронить голландские надежды

    Только ленивый не острил на счет нынешнего состояния дел в сборной Голландии, но матч против Англии может как реабилитировать частично «оранжевых», так и окончательно поставить крест едва ли не на целом поколении футболистов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча Англия – Голландия, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.03.2016 21:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 30 марта 2016, 01:14

      Англия короли товарищеских игр а как до дела дойдет их собьет немецкий поезд))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 марта 2016, 00:20

      Самих англичан похоронили.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 14:13

      Редактор, блин, где знак вопроса?

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