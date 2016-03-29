Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Романцев: «Нельзя упускать шанс войти в историю»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев вспомнил в преддверии товарищеской игры с Францией победу национальной команды в 1999 году, когда французы были повержены на «Стад де Франс» со счетом 3:2.

    «У нас не было права даже на ничью, которая лишала нас даже малейшего шанса на участие в Eвро-2000. Но на настроение команды это никак не влияло. Когда мы только пришли в эту сборную, сразу же сказал, что, не имея ни одного очка в запасе, рассчитывать на выход из группы практически невозможно. Но пообещал, что в каждом матче, независимо от ранга соперника, будем бороться только за победу. Жаль, конечно, что не все до конца удалось выполнить. Прежде всего, верил в ребят. Перед игрой сказал: «У каждого из вас сегодня есть шанс войти в историю. Так используйте его!» И счастлив, что не ошибся.

    Что связывает ту и нынешнюю команды? Пожалуй, стремление игрой отплатить за то, что в нее верят болельщики.

    Что бы пожелал нашим ребятам перед сегодняшним матчем на «Стад де Франс»? Что у них тоже есть шанс войти в историю. И упускать его нельзя», – считает Романцев.

    Товарищеский матч между сборными Франции и России состоится во вторник, 29 марта, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2016 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 29 марта 2016, 17:19

      это всего лишь товарняк, не нужно так переоценивать его значение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 марта 2016, 15:42

      См на коэф.))) Я ставил на наших)) Деньги же не настоящие))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 29 марта 2016, 10:54

      А потом этот шанс в Москве был потерян,когда Филимонов вместе с мячом влетел в ворота после даже не удара,а навеса Шевченко!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 29 марта 2016, 10:23

      Так всё-же ПУСКАТЬ или НЕ УПУСКАТЬ шанс?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      ilhom0566 > арейская 29 марта 2016, 10:43

      Конечно же "упускать"... Просто нынче, как я понял, журналистов из ВУЗов, в основной массе, выпускают сырыми , ошибок они делают, и не только на этом сайте, немерено. "...ться" с мягким знаком везде, где надо и где не надо, частицу "не" везде пишут раздельно, и так далее и тому подобное...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11