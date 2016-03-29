Шевченко: «Сборная Украины заслужила твердую четверку за игру с Уэльсом»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги победной товарищеской встречи с Уэльсом (1:0).

«Я сегодня поставлю твердую четверку команде. За компактность и желание. Может, контратаки не получились, контроль, но играли компактно. Думаю, тренеры остались довольны. Не было Коноплянки слева, решили попробовать там Гармаша. Коваленко поставили выше, и они сыграли очень хорошо, особенно для обороны.

Уэльс не давал пространства, правильно передвигался. Они играли в современный футбол. Не давали играть, сокращали пространство. Играли грамотно и в плане компактности. Реализация страдает, выход из обороны в атаку тоже. Было несколько неплохих атак, но есть над чем работать», – сказал Шевченко.