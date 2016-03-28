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    Совмещение постов в сборной и ЦСКА помогает Слуцкому

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отметил, что совмещение работы в национальной команде и московском ЦСКА не мешает ему.

    «Это не является существенной проблемой. Когда будет чемпионат Европы, первенство России уже завершится. Кроме того, в период матчей сборных, в ЦСКА осталось меньше футболистов, чем сейчас находится в сборной России. Также большинство футболистов сборной России выступают в чемпионате страны, и мне, как главному тренеру сборной, не требует искать дополнительной информации. На данном этапе плюсов больше, чем минусов», – заявил Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Франция – Россия.

    Источник: ТАСС

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    28.03.2016 18:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 18:47

      Ага, помогает, пока никто не горит, в смысле сборная и кони.

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