Украина проэкзаменует соперника сборной России на Евро-2016

В Европе продолжается череда товарищеских матчей сборных. В понедельник пройдет одна из интереснейших встреч, в которой сборная Украина встретится со сборной Уэльса – соперника сборной России на Евро-2016.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча Украина – Уэльс, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:00.