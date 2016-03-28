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    Панов: «Смолов – единственный футболист в сборной России, который мне нравится»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов имеет неплохие шансы сыграть в товарищеском матче против сборной Франции.

    «Смолов стал играть намного лучше – полгода назад выступал достаточно бледно, а сейчас мне очень нравится следить за ним. Его заряженность на атаку вдохновляет.

    Смолова сравнивают со мной? Наверное, сравнивать нас не нужно, потому что мы разноплановые игроки. Но Федор эффективно играет в атаке и старается максимально и быстро распоряжаться своими моментами – это, наверное, объединяет нас, потому что и я старался быстро принимать решения бить по воротам, и Смолов так действует. Скорость у Федора тоже очень хорошая, он сейчас на ходу – пока это единственный футболист в сборной России, который мне нравится.

    Он достоин того, чтобы выйти на матч с Францией и попробовать своими нестандартными решениями что-то придумать в атаке. Как и я в свое время выходил против Десайи и Тюрама в 99-м – это были два мощных защитника. Но играть против быстрого и шустрого футболиста не всегда так просто, как может показаться вначале. Тот же Дзюба в этом плане – форвард больше таранного типа, а Смолов как раз за счет нетривиальных действий может создать момент. Если Федор выйдет, за его игрой будет очень интересно наблюдать», – заявил Панов.

    Стоит напомнить, что матч Франция – Россия состоится 29 марта, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.03.2016 08:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 28 марта 2016, 14:46

      Наверное единственный, чей потенциал высок. Если не снизит к себе требований, сможет блеснуть и на ЧЕ, и на ЧМ.
      Пресловутое ЕСЛИ!

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 марта 2016, 12:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!

      -5
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 28 марта 2016, 11:56

      ну так иначе бы не взяли в краснодар его

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 28 марта 2016, 11:35

      Еще одно подтверждение того, что так называемые футбольные эксперты из числа бывших футболистов просто озвучивают свои личные вкусы. Что Панов, что Ловчев, что Рейнгольд, никто из них не стремится к объективности и анализу. Даже Бубнов свою статистику подгоняет под личные пристрастия. Журналисты, ведь ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ личные пристрастия есть у любого диванного болелщика, зачем вы берете столько интервью у этих бывших игроков. Ведь есть же бывшие ТРЕНЕРЫ. Не обязательно топ-команд. Уже само то, что человек работал футбольным тренером, ставит его как эксперта выше всех этих Пановых.

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 28 марта 2016, 09:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смолова сравнивают со мной ?-а ты почему решил что из себя что то представляешь?.

      -4
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 28 марта 2016, 09:02

      Слишком высокого мнения о себе этот Панов. Балаболит много. (за 6 лет в сборной 17 игр и 4 гола и это НАПАДАЮЩИЙ)

      1
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      Рейтинг: +210

      castromen 28 марта 2016, 08:46

      А мне нравится,как О.Иванов играет. И что?

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