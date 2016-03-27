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    Радимов: «Йованович в чем-то схож со Шкртелом»

    Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о сербском защитнике команды Вукашине Йовановиче. Напомним, 19-летний футболист перешел в питерский клуб в период зимнего трансферного окна из «Црвены Звезды».

    «Вукашин – очень хороший парень, талантливый и перспективный. Если вспомнить, как начинал Шкртел, думаю, Йовановича можно сравнить с ним. Он очень хорошо владеет мячом, довольно силен физически, очень хорошо играет в футбол. Мне кажется, его ждет большое будущее.

    Я могу ошибиться, но думаю, его ждет примерно то же, что и Мартина, начало пути которого я очень хорошо помню», – сказал Радимова.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.03.2016 20:18
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