Слуцкий: «Меня пока никто не заставлял определяться с будущим»

Если Слуцкий необходим ЦСКА - пусть остаётся и плодотворно работает.
Наверняка тот же Бердыев согласиться быть освобождённым тренером Сборной.
И наоборот. Пусть решает, что ему важнее и где он будет полезнее.
И зарплату ему в Сборной платить должны, не дело это - после вышвыривания денег в карман Капелло, оставлять Слуцкого с нулём.
Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента РФС Виталия Мутко, который заявил, что к ЧМ-2018 российскую национальную команду должен готовить Слуцкий.
– Виталий Мутко сегодня сказал, что определился с тренером сборной на ЧМ-2018...
– Меня пока никто не заставлял определяться.