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    Слуцкий: «Меня пока никто не заставлял определяться с будущим»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента РФС Виталия Мутко, который заявил, что к ЧМ-2018 российскую национальную команду должен готовить Слуцкий.

    – Виталий Мутко сегодня сказал, что определился с тренером сборной на ЧМ-2018...

    – Меня пока никто не заставлял определяться.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.03.2016 07:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 марта 2016, 09:23

      Если Слуцкий необходим ЦСКА - пусть остаётся и плодотворно работает.
      Наверняка тот же Бердыев согласиться быть освобождённым тренером Сборной.

      И наоборот. Пусть решает, что ему важнее и где он будет полезнее.

      И зарплату ему в Сборной платить должны, не дело это - после вышвыривания денег в карман Капелло, оставлять Слуцкого с нулём.

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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 марта 2016, 09:20

      Хочется всё-таки, чтобы у ЦСКА и Сборной были РАЗНЫЕ Главные тренеры.

      Никогда в нашей футбольной Истории совмещение до добра не доводило.

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