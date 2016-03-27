Слуцкий: «Меня пока никто не заставлял определяться с будущим»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента РФС Виталия Мутко, который заявил, что к ЧМ-2018 российскую национальную команду должен готовить Слуцкий.

– Виталий Мутко сегодня сказал, что определился с тренером сборной на ЧМ-2018...

– Меня пока никто не заставлял определяться.