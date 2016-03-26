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    Мутко: «Слуцкий должен готовить сборную России к домашнему чемпионату мира»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что определился с кандидатурой главного тренера сборной России, который должен готовить команду к ЧМ-2018, и отметил работу нынешнего наставника Леонида Слуцкого.

    «Я определился с тренером, который должен готовить сборную к домашнему чемпионату мира. Меня абсолютно устраивает, как работает Слуцкий. Это грамотный человек, любящий футбол. На данном этапе я другой кандидатуры не вижу», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.03.2016 12:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 марта 2016, 18:49

      В этом вся беда России. 1 человек принимает решения.И в спорте и в стране.А отвечать не хочет. Но человеку свойственно ошибаться, а после ошибки,что бы не брать вину на себя ( он же гений) ,придумывают всяких врагов-америкосы, гейропа,антидопинговое аг-во,судьи продажные,лазеры в глаза, плохое поле,дождь и т.д.-короче весь набор 1 и 2 ТВ канала.
      Коню же ясно (не цска),что единственный тренер который может дать результат за 2 года-это Бердыев.Пусть автобус,пусть троллейбус-но это будет РЕЗУЛЬТАТ !!!(Хотя я конечно не хочу что бы он с Ростова уходил))) Ведь все говорят-Бердыев тренер года

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 марта 2016, 17:17

      Мутко нашел на кого можно свалить провал сборной России.
      Провал ЧМ 2014 свалил на Толстых , а сам Мутко всегда белый и пушистый.

      0
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      Рейтинг: +16

      астрал 26 марта 2016, 17:10

      как малопритязательный человек слуцкий, конечно, устраивает мутко. Но как тренер слуцкий слабоват, т.к. его клуб опозорился и даже не вышел в ЛЕ, проиграл очную встречу Ростову. Слуцкий упорно ставит в ворота вратаря - дырку Акинфеева, рекорд которого вошел в историю. Не мути с заявлениями, Мутко, еще рано, цыплята только растут. И вообще, анализ поведения Мутко показал, что он действует по принципу: чем хуже-тем лучше. А развития футбола внутри страны так и нет. А громких мутных заявления полно.

      -2
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > астрал 26 марта 2016, 17:36

      опозорился зенит, который вбухал 100 лямов и сосет *** уже 2 год подряд

      3
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 марта 2016, 17:01

      Мутко, вон из футбола!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 16:51

      Сперва надо посмотреть на то, с чем мы из Франции вернёмся

      1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 26 марта 2016, 16:17

      Мутко: «Слуцкий должен готовить сборную России к домашнему чемпионату мира»

      А на вопрос Гинера "а как же мы?", Мутко ответил "У вас есть я, я же лучше тренера" :))))))

      1
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 26 марта 2016, 16:17

      Мутко, как всегда что-то мутит, а почему не Бердыев?

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 26 марта 2016, 15:47

      Бердыев всегда был и остаётся лучшим вариантом

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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 26 марта 2016, 15:17

      Мутко не трогай Слуцкого!!!! Пусть в ЦСКА сидит.

      2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 26 марта 2016, 15:00

      Отстаньте от Слуцкого!!!Пусть он тренерует ЦСКА а,сборную пусть тренерует ваш хваленый Бердыев!!!Авось получится и мы все матчи сыграем 0:0!!!Вся сборная будет стоять в штрафной и выбивать мячик!!!

      0
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 > CSKA №1 26 марта 2016, 17:29

      Тото "РОСТОВ" стоял в штрафной, а голы "ЦСКА" сами себе от беспомощьности забили

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