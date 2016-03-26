Мутко: «Слуцкий должен готовить сборную России к домашнему чемпионату мира»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что определился с кандидатурой главного тренера сборной России, который должен готовить команду к ЧМ-2018, и отметил работу нынешнего наставника Леонида Слуцкого.

«Я определился с тренером, который должен готовить сборную к домашнему чемпионату мира. Меня абсолютно устраивает, как работает Слуцкий. Это грамотный человек, любящий футбол. На данном этапе я другой кандидатуры не вижу», – сказал Мутко.