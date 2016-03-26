Мутко: «Слуцкий должен готовить сборную России к домашнему чемпионату мира»

В этом вся беда России. 1 человек принимает решения.И в спорте и в стране.А отвечать не хочет. Но человеку свойственно ошибаться, а после ошибки,что бы не брать вину на себя ( он же гений) ,придумывают всяких врагов-америкосы, гейропа,антидопинговое аг-во,судьи продажные,лазеры в глаза, плохое поле,дождь и т.д.-короче весь набор 1 и 2 ТВ канала.
Коню же ясно (не цска),что единственный тренер который может дать результат за 2 года-это Бердыев.Пусть автобус,пусть троллейбус-но это будет РЕЗУЛЬТАТ !!!(Хотя я конечно не хочу что бы он с Ростова уходил))) Ведь все говорят-Бердыев тренер года
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что определился с кандидатурой главного тренера сборной России, который должен готовить команду к ЧМ-2018, и отметил работу нынешнего наставника Леонида Слуцкого.
«Я определился с тренером, который должен готовить сборную к домашнему чемпионату мира. Меня абсолютно устраивает, как работает Слуцкий. Это грамотный человек, любящий футбол. На данном этапе я другой кандидатуры не вижу», – сказал Мутко.