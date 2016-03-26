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    Дарвин: «Считаю, что Рыжиков сильнее Гилерме»

    Бывший голкипер «Спартака» Юрий Дарвин высказался касательно перспектив вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в сборной России.

    Напомним, что страж ворот впервые получил вызов в российскую сборную.

    «Для «Локомотива» это хорошо. Но я не сторонник подобного шага. Не думаю, что Гилерме сильнее наших ребят. Он не самый стабильный вратарь — может здорово провести матч, а потом провалить следующий. Тем более ему 30 лет. Считаю, что Рыжиков сильнее», — сказал Дарвин.

    Напомним, что сегодня сборная России сыграет с Литвой. Матч начнется в 19:00 по мск.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.03.2016 11:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 27 марта 2016, 13:34

      Когда-то Рыжиков играл великолепно. Только было это лет 5 назад, если не больше.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 16:57

      В Локомотива стало на одного россиянина больше. Для них с нашим лимитом это плюс. В сборную то его зачем???????

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 26 марта 2016, 14:14

      Кому интересно что думает Дарвин, но не Чарльз? Разве это эксперт? Он всю карьеру просидел на лавке.

      1
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 26 марта 2016, 13:47

      Акинфеев на данный момент ни че не лучше Крицюка,Реброва,Селихова и Лодыгина. А Гильерме вообще непонятно зачем нужен!!!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 марта 2016, 13:25

      Крицюк и Селихов на данный момент самые перспективные вратари все остальные среднего уровня могут сыграть хорошо а могут совершать ляпы смотрите Лодыгин эти ляпы совершает в каждой игре он плохо играет ногами и на выходе Акинфеев думаю он уже не может прогрессировать так как считает себя богом Рыжиков как вратарь нестабилен Беленов тоже может вытащить игру а может ее провалить а Гилерме просто хороший вратарь не лучше не хуже всех перечисленных раньше спрашивается на кой он нам в сборной если на место вратарей целый список из пяти шести человек а вот защитников особенно ц-ных у нас нет дефицит так что здесь надо искать резервы или в стране или натурализовывать кого то но некого

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 марта 2016, 12:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В сборной, все вратари средненькие, но Рыжиков реально сильней всяких лодрыгиных и конефеевых

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