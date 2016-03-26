Энди Коул: «Надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» возглавит Гиггз»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул надеется на то, что новым наставником команды станет его бывший партнер по команде Райан Гиггз, а не Жозе Моуринью, которого СМИ считают наиболее вероятным сменщиком Луи ван Гаала.

«Было бы здорово увидеть Гиггза в этой роли. Понятно, что будет сложно. Ведь это «Манчестер Юнайтед». Тут привыкли к победам. «МЮ» был на вершине Европы, всегда боролся за трофеи. Но Гиггзу нужно дать шанс. Ему потребуется время как и любому другому тренеру. Но он должен проделать хорошую работу», – сказал англичанин.