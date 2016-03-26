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    Сантуш: «Роналду бережет силы для чемпионата Европы»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не видит проблемы в том, что форвард команды Криштиану Роналду не отличился в товарищеской встрече с Болгарией (0:1). Напомним, что во втором тайме португалец не реализовал пенальти.

    «В сборной и клубах Криштиану Роналду всегда отличается результативностью, он забивает по 40-50 голов за сезон.

    Да, сегодня он не забил, но он приберег голы для чемпионата Европы.

    Что касается всей команды, то мы создали много моментов, но не смогли забить. Переживаю ли я по этому поводу? Я бы переживал, если бы мы не создавали никаких моментов», – отметил Сантуш.

    Источник: A Bola

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    26.03.2016 08:48
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