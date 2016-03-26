Роналду не забил второй пенальти подряд

Форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду не реализовал второй пенальти кряду. На этот раз португалец не забил одиннадцатиметровый штрафной удар в товарищеском матче Португалия – Болгария (0:1).

Удар 31-летнего нападающего отразил голкипер болгарской сборной Владислав Стоянов.

Напомним, что в минувшие выходные португалец не смог забить пенальти в ворота «Севильи».

К слову, это четвертый нереализованный пенальти Роналду в текущем сезоне.