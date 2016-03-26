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    Роналду не забил второй пенальти подряд

    Форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду не реализовал второй пенальти кряду. На этот раз португалец не забил одиннадцатиметровый штрафной удар в товарищеском матче Португалия – Болгария (0:1).

    Удар 31-летнего нападающего отразил голкипер болгарской сборной Владислав Стоянов.

    Напомним, что в минувшие выходные португалец не смог забить пенальти в ворота «Севильи».

    К слову, это четвертый нереализованный пенальти Роналду в текущем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 08:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 30 марта 2016, 13:26

      Миф о "мусорных" голах Роналду: http://bombardir.ru/posts/598

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 27 марта 2016, 20:21

      лох, это судьба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 26 марта 2016, 13:13

      В расход Шампуня-педика!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 26 марта 2016, 09:21

      И что??? Аффигительная новость.

      0
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      Рейтинг: +11

      ShOkHzOd 26 марта 2016, 08:38

      Айайай, уже слишком!

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