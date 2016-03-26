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    Отбор ЧМ-2018. США уступает Гватемале, Мексика громит Канаду

    Состоялись очередные матч отбора ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ. Главной неожиданностью третьего тура можно считать выездное поражение сборной США в матче с Гватемалой. А вот мексиканцы свой матч выиграли, обыграв Канаду со счетом 3:0.

    Чемпионат мира. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й тур

    Группа B

    Ямайка – Коста-Рика – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Уостон, 16; 2:0 - Акоста, 67.

    Гаити – Панама – 0:0

    Группа A

    Сальвадор – Гондурас – 2:2 (0:0)

    Канада – Мексика – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 - Эрнандес, 31; 0:2 – Лосано, 39; 0:3 - Корона, 72.

    Группа C

    Гватемала – США – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 - Моралес, 7; 2:0 - Руис, 15.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 28 марта 2016, 10:27

      Группа B

      Ямайка – Коста-Рика – 1:1 (0:0)

      Голы: 1:0 – Уостон, 16; 2:0 - Акоста, 67.

      Недурно. 1:1 или 2:0 всё-таки?!

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