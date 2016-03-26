Защитник «Баварии» перейдет в «Ювентус»

«Бавария» расстанется с защитником Мехди Бенатиа по завершении нынешнего сезона. Марокканец не рассматривается мюнхенцами в качестве основного игрока, а сам он выражает недовольство нынешним положением в команде.

Сообщается, что «Ювентус» готов арендовать игрока с правом выкупа. Аренда обойдется «бьянконери» в два миллиона евро, а за приобретение прав на защитника туринцам придется выложить 22 миллиона.

Ожидается, что Бенатиа подпишет четырехлетнее соглашение со «старой синьорой», а его оклад составит примерно три миллиона евро в год.