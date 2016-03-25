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    Гаджиев: «Вся эта шумиха с допингом – политическая акция»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением об употреблении рядом российских спортсменов запрещенного вещества мельдония.

    – У меня очень простое отношение. Я, например, применял этот препарат для восстановления. Это не допинг. Мне рекомендовали его врачи. Его изобрели не для спортивных целей, а чисто для медицинских. Для улучшения здоровья. Он существует у нас с 80-х годов.

    – Как часто вы его употребляли?

    – Довольно часто. Проходил курсы. Курсов шесть прошел. Вообще вся эта шумиха – политическая акция. Считаю, позиция минспорта России должна быть гораздо жестче по отношению ко всем этим нападкам на нас. Ко всем этим вадовским играм…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2016 13:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 17:49

      Муслимыч, за прессой следи, да-а! Позицию минспорта определил президент России, заявивший, что не надо искать в действиях ВАДА политику и теорию заговора, ага.

      -1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 марта 2016, 16:55

      Воровство и коррупция в России тоже что ли политическая акция?
      Раздача квартир и машин допингантам за счет нищего населения хорошая политика Мутко.

      -1
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      Рейтинг: +40

      Александр1507 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 марта 2016, 17:10

      Исходя из твоих коментов,твоё стекло потекло во времени.

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 марта 2016, 13:51

      Все верно сказал, нашему спортивному руководству надо занимать более жесткую позицию!

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