«Амкар»: «Отсутствие Селихова в сборной связано с простудой, а не допингом»

Пресс-атташе «Амкара» Дмитрий Енцов прокомментировал отсутствие вратаря пермского клуба Александра Селихова в заявке на матч молодежных сборных России и Азербайджана (2:2). По его словам, игрок заболел.

«Ни о каком допинге речи не идет. Игрок просто заболел. Точного диагноза на руках пока нет, но если говорить в общем – его отсутствие в матче связано с простудой», – сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что целая группа российских футболистов пропустила встречу с азербайджанцами из-за употребления мельдония.