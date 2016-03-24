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    Италия – Испания. Онлайн-трансляция

    Сегодня состоится товарищеский матч между сборными Италии и Испании. Эта встреча станет повторением финала Евро-2012, который проходил в Польше и Украине. Итальянцы, после знакового разгромного поражения от «красной фурии» в том матче (0:4), дважды встречались с подопечными Висенте Дель Боске на международной арене и оба раза терпели неудачу. Удастся ли Скуадре Адзурре ответить своим обидчикам в этот раз?

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2016 21:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +481

      sergey610 24 марта 2016, 20:40

      Лучше бы радиостанцию Маяк вернули.

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