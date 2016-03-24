«Арсенал» готов заплатить за Джаку 43 миллиона

Венгер хороший тренер те кто спорит это просто диванные эксперты ,,, вот насчет Джака кажется он швейцарец думаю Арсенал нужен игрок повыше уровня
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Гранит Джака близок к переезду в Англию.
По информации Sky Germany, в услугах футболиста заинтересован наставник «Арсенала» Арсен Венгер, который уже встретился с представителями игрока и сообщил им о том, что лондонцы готовы заплатить за Джаку 43 миллиона евро.
Напомним, что контракт Джаки с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.