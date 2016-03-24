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    «Арсенал» готов заплатить за Джаку 43 миллиона

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Гранит Джака близок к переезду в Англию.

    По информации Sky Germany, в услугах футболиста заинтересован наставник «Арсенала» Арсен Венгер, который уже встретился с представителями игрока и сообщил им о том, что лондонцы готовы заплатить за Джаку 43 миллиона евро.

    Напомним, что контракт Джаки с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2016 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      Syavko0261 26 марта 2016, 14:00

      Венгер хороший тренер те кто спорит это просто диванные эксперты ,,, вот насчет Джака кажется он швейцарец думаю Арсенал нужен игрок повыше уровня

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