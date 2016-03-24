«Арсенал» готов заплатить за Джаку 43 миллиона

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Гранит Джака близок к переезду в Англию.

По информации Sky Germany, в услугах футболиста заинтересован наставник «Арсенала» Арсен Венгер, который уже встретился с представителями игрока и сообщил им о том, что лондонцы готовы заплатить за Джаку 43 миллиона евро.

Напомним, что контракт Джаки с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.