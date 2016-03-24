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    Капелло: «Я не хочу работать со сборной Италии»

    Бывший наставник сборной России Фабио Капелло не собирается обсуждать с президентом федерации футбола Италии Карло Тавеккио возможное возвращение в итальянскую сборную.

    Напомним, что СМИ считают Капелло главным кандидатом на должность наставника сборной Италии.

    «Встреча с Тавеккио? Я не заинтересован в работе со сборной Италии. Переубедить меня невозможно. Я не общался с Тавеккио и не буду этого делать», — сказал опытный специалист.

    Напомним, что действующий наставник сборной Антонио Конте уйдет из команды после Евро-2016.

    Источник: Skysports

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    24.03.2016 18:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 24 марта 2016, 22:08

      Кто запустил эту утку в СМИ? Тавеккио и в страшном сне не приснился бы нынешний Капелло на посту сборной страны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 марта 2016, 21:59

      В Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2016, 19:59

      зачем он им нужен неужели в Италии столько тренеров а сб.некому тренировать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 марта 2016, 19:54

      На старость хватит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 24 марта 2016, 19:43

      Фабио !! Есть такое слово, как надо!!! Надо Вася, надо!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 марта 2016, 19:40

      Там нет таких дебилов,которые заплатят как мудко.

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 24 марта 2016, 19:12

      Странно как то не хочет тренировать свою сборную. Неужели не капли патриотизма.

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 19:11

      Хочу, не хочу. Ишь, разбаловался в России.

      0
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