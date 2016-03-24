Бышовец: «Положительно отношусь к возможному нововведению в Лиге чемпионов»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что изменение формата Лиги чемпионов скажется положительно на качестве турнира.

«Я отношусь положительно к возможному нововведению УЕФА. 32 — это то количество команд, которое не переходит в качество. Сейчас в Лиге чемпионов очень много проходных матчей. Это проблема и в организационном плане: количество игр, перелеты, переезды.

После сокращения количества участников повысится зрелищность игр. Во-первых, вырастет конкуренция между командами и напряженность встреч. Матчи с участием проходных команд с заведомым результатом влияют только на количество голов и на разницу забитых и пропущенных мячей. В остальном интереса у зрителей это не вызывает, и матчи проходят при пустых трибунах», — сказал Бышовец.

Ранее сообщалось, что с сезона 2018/19 количество участников группового турнира Лиги чемпионов может быть уменьшено до 16, и команды будут поделены на две группы.