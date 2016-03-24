Ярошик: «Жаль, что российские игроки предпочитают комфортную жизнь в России»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик посетовал на то, что российские игроки не любят играть за рубежом.

«Мне очень жаль, что лучшие русские футболисты не хотят играть в Европе. Они не хотят привыкать к другой жизни и другой стране. Предпочитают играть в Москве или Питере и получать такие деньги. Они герои России и прекрасно живут. Деньги для меня очень важны, но у меня была мотивация попробовать хоть один раз поиграть в Англии, в Испании. В детстве я мечтал играть всю карьеру за «Спарту», но когда у меня был шанс сделать шаг вперед, я его сделал.

Но вот эти молодые ребята – им это пойдет на пользу. Они попробуют жить без родителей, без помощи, учить другой язык, жить в другой стране, ориентироваться не только на поле, но и в жизни, и впоследствии им это поможет. Им может понравиться играть в Европе. Они хотя бы один год провели в стране, которая походит на Россию даже языком. Футбол в Чехии для молодых игроков – хороший уровень», – сказал Ярошик.