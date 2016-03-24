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  • Ярошик: «Жаль, что российские игроки предпочитают комфортную жизнь в России»

Ярошик: «Жаль, что российские игроки предпочитают комфортную жизнь в России»

24 марта 2016, 11:52
9

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик посетовал на то, что российские игроки не любят играть за рубежом.

«Мне очень жаль, что лучшие русские футболисты не хотят играть в Европе. Они не хотят привыкать к другой жизни и другой стране. Предпочитают играть в Москве или Питере и получать такие деньги. Они герои России и прекрасно живут. Деньги для меня очень важны, но у меня была мотивация попробовать хоть один раз поиграть в Англии, в Испании. В детстве я мечтал играть всю карьеру за «Спарту», но когда у меня был шанс сделать шаг вперед, я его сделал.

Но вот эти молодые ребята – им это пойдет на пользу. Они попробуют жить без родителей, без помощи, учить другой язык, жить в другой стране, ориентироваться не только на поле, но и в жизни, и впоследствии им это поможет. Им может понравиться играть в Европе. Они хотя бы один год провели в стране, которая походит на Россию даже языком. Футбол в Чехии для молодых игроков – хороший уровень», – сказал Ярошик.

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Ярошик Иржи
Комментарии (9)
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Asbjorn
1458809948
У нас все в бабло упирается,больше ничего для наших игроков не важно
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ФК Зенит всея Руси
1458814945
Пора уже привыкать что Европа это дно. Некоторые уже это сообразили - до большинства пока что Европа это рай земной, но и у них мозги потихоньку-помаленьку прочищаются. Например, в хоккее уже ничто европейское не сравнится по силе с российским чемпионатом. Все, кто не разыгрывают Кубок Гагарина - находятся безусловно на обочине хоккея. Тенденции понятны, разве что скорость не одинаковая.
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карасевщинa
1458836315
дебильная фраза типа у нас надо только в грязи жить и в обшаге
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APchelov
1458849443
На хрена нашим эта гнилая Европа?
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