Чамберс просит Бибера спеть для Англии

Защитник «Арсенала» Калум Чамберс уверен, что популярный канадский певец Джастин Бибер должен спеть для сборной Англии.

По его мнению, певец, который, несмотря на огромное число хитов, крайне непопулярен среди взрослого населения планеты, поднимет дух команды новой версии традиционной песни национальной команды англичан «Football's Coming Home».

«Я, наверное, получу за такое, но все-таки я считаю, что никто не споет лучше Джастина Бибера», – цитирует англичанина CheekySport.

В этом сезоне Чамберс вышел на поле 22 раза, но места в основе не добился, и может покинуть стан «канониров».