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    «Челси» готов отпустить Куртуа за 73 миллиона

    «Челси» назвал сумму, за которую будет готов продать голкипера Тибо Куртуа. Как сообщает источник, лондонцы пытаются отпугнуть потенциальных покупателей ценником в 73 миллиона фунтов стерлингов.

    Отмечается, что 23-летний голкипер находится в сфере интересов мадридского «Реала», и если «сливочным» в ближайшее летнее трансферное окно не удастся договорится с «Манчестер Юнайтед» о трансфере вратаря Давида Де Хеа, бельгиец станет приоритетной целью «королевского клуба». Сам Куртуа уже сообщал о своем желании вернуться в испанскую Примеру, где он ранее на протяжении трех лет выступал за мадридский «Атлетико».

    Источник: Goal.com

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    23.03.2016 18:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 марта 2016, 22:24

      зря продаете жилет будите

      -1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ЦСКА 2015-2016 27 марта 2016, 00:13

      Ага, Жилетт - лучше для мужчины нет!

      0
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 24 марта 2016, 16:47

      Куртуа такого не говорил!!!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 марта 2016, 19:48

      Была новость, что Де Хеа уже не нужен Реалу. Какая-то ромашка - нужен - не нужен.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 23 марта 2016, 19:08

      Правильная цена для Реала.

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