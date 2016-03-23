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    Колосков: «Невызов игроков РФПЛ в сборную Украины – продолжение государственной политики»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свое мнение относительно невызова в сборную Украины футболистов, выступающих в РФПЛ.

    – Украинская сторона ссылается не на спортивные принципы. Ладно, если бы это было по отношению к одному футболисту, можно было бы поверить. Но тут массовое явление! Это можно расценивать как очередную глупость.

    – Чем чаще играет футболист, тем лучше для сборной. Тем более РФПЛ – не самый последний чемпионат Европы. Или политика взяла верх?

    – Все понятия смешались. Все это – продолжение государственной политики.

    – То есть главный тренер сборной может и хотел видеть ребят из РФПЛ в команде, но ему могли запретить их вызвать?

    – Не знаю. Ему могли сказать и заранее – не вызывай их. Фантазировать тут можно долго, но факт остается фактом – футболисты не вызваны в сборную.

    – Как скоро ситуация может измениться?

    – Здесь зависит от политиков, переговоров. Но на данный момент таких предпосылок к улучшению нет.

    – ФИФА или УЕФА могут повлиять на ситуацию?

    – Нет. Приглашение в сборную – дело национальной федерации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2016 15:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 марта 2016, 10:09

      Футбол на Украине идет на дно быстрее чем экономика этой деревни.

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 16:58

      Колосков: «Не вызов игроков РФПЛ в сборную Украины – продолжение государственной политики»
      Игрокам ничего не оставалось, как провести референдум о вхождении ФФУ в состав РФС )))

      -2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 марта 2016, 15:54

      В 1994 году Колосков сформировал сборную России из украинских игроков выдав им российские паспорта.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 марта 2016, 16:09

      Большей чуши я еще не читал.

      3
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      ...
      Рейтинг: +15

      djsid > Grelas 23 марта 2016, 16:55

      Состав просто почитай.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Grelas > djsid 23 марта 2016, 18:58

      Специально смотрел, а ну скажите мне кто там "щирые" укры? Может Черчесов?)

      2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 марта 2016, 15:44

      Колосков: «Не вызов игроков РФПЛ в сборную Украины – продолжение государственной политики»

      Это не государственная политика - это уже агония, причем предсмертная.

      -1
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