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    Начо: «Никто не был доволен Бенитесом»

    Защитник «Реала» Начо рассказал о том, какой эффект на команду произвела смена тренера. Напомним, минувшей зимой Зинедин Зидан сменил на посту наставника мадридцев Рафаэля Бенитеса.

    «С Бенитесом все было как-то неопределенно. Никто не был доволен, а пресса постоянно критиковала нас.

    Но под его руководством я многому научился и сыграл много матчей. Он был не настолько плох, чтобы его выгонять, да и мы играли не так уж плохо, но клуб принял решение, и теперь нам хорошо. Мы – команда, мы нуждались в этом.

    Пришел Зидан, и все расслабились, команда стала играть лучше. Зидан – спокойный тренер, который разговаривает с игроками», – сказал Начо.

    Источник: Football Espana

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    23.03.2016 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:42

      Пришел Зидан, и все расслабились, команда стала играть лучше. Зидан – спокойный тренер, который разговаривает с игроками.
      Если кто-то что-то сразу не понял - головой так в грудак засветит...

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