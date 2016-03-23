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    Шоукросс: «Ибрагимович разрушил мою карьеру в сборной»

    Защитник «Стока» Райан Шоукросс рассказал о том, как повлиял на его карьеру товарищеский матч сборных Англии и Швеции (2:4) в ноябре 2012 года. В концовке той игры Шоукросс вышел на замену, после чего его команда пропустила три гола от Златана Ибрагимовича.

    «Я стал объектом для шуток в своей семье, потому что моя карьера в сборной была разрушена одним человеком за десять минут. Они постоянного говорят о том, что Златан разрушил мою карьеру! У меня был шанс, и я не думаю, что есть много защитников, которые сумели бы остановить его», – сказал Шоукросс.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.03.2016 00:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Flydis 23 марта 2016, 08:10

      Проблема явно в семье...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      Мutu 23 марта 2016, 07:38

      проблема в том что ты лошара райан ибра просто потерял тебя своим хет-триком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 марта 2016, 06:03

      Проблема не в Златане, проблема в твоей семье, чувак!

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:26

      Шоукросс: «Ибрагимович разрушил мою карьеру в сборной».
      Виноват во всем тренер, выпустивший меня в концовке на замену. Надо было в детстве слушать маму и ходить на танцы... )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Federalll 23 марта 2016, 10:42

      багаггаа

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