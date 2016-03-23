Шоукросс: «Ибрагимович разрушил мою карьеру в сборной»

Защитник «Стока» Райан Шоукросс рассказал о том, как повлиял на его карьеру товарищеский матч сборных Англии и Швеции (2:4) в ноябре 2012 года. В концовке той игры Шоукросс вышел на замену, после чего его команда пропустила три гола от Златана Ибрагимовича.

«Я стал объектом для шуток в своей семье, потому что моя карьера в сборной была разрушена одним человеком за десять минут. Они постоянного говорят о том, что Златан разрушил мою карьеру! У меня был шанс, и я не думаю, что есть много защитников, которые сумели бы остановить его», – сказал Шоукросс.