Суарес: «Как же я соскучился по сборной»

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал свое возвращение в национальную команду.

Напомним, Суарес был отстранен от сборной на девять игр за укус игрока команды Италии Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014. Теперь срок дисквалификации подошел к концу, и футболист сможет сыграть против Бразилии и Перу.

«Как же это приятно, как же я соскучился по сборной и разговорам с партнерами», – написал Суарес на своей странице в Instagram.