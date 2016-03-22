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    Дель Боске: «Косту демонизируют»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал поведение нападающего Диего Косты и критику в его адрес.

    «Из того, что я видел, сложилось впечатление, что его сильно демонизируют, и поэтому многие не хотят видеть его в сборной. Но эпизод с Гаретом Бэрри не был серьезным.

    Коста играл с полной отдачей, потому что это был последний шанс «Челси» завоевать что-то в этом сезоне. Это правильный подход к игре. У него есть и плохие черты, но я бы не хотел, чтобы Коста менялся», – сказал Дель Боске.

    Напомним, ранее наставник испанцев не вызвал Косту на ближайшие товарищеские матчи.

    Источник: The Sun

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    22.03.2016 21:03
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