Хедира дисквалифицирован за агрессию и оскорбления в адрес судьи

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит две ближайшие встречи туринцев из-за своего поведения в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1). Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

В протоколе туринского дерби зафиксированы агрессивное поведение Хедиры и оскорбления, которые он допустил в адрес судьи.

Решением дисциплинарного комитета чемпионата Италии футболист попустит две встречи – против «Эмполи» и «Милана».