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    Хедира дисквалифицирован за агрессию и оскорбления в адрес судьи

    Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит две ближайшие встречи туринцев из-за своего поведения в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1). Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

    В протоколе туринского дерби зафиксированы агрессивное поведение Хедиры и оскорбления, которые он допустил в адрес судьи.

    Решением дисциплинарного комитета чемпионата Италии футболист попустит две встречи – против «Эмполи» и «Милана».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2016 20:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 22 марта 2016, 22:17

      Хедира - серьёзная потеря.Но,с Эмполи и Миланом нужно справляться и без него и брать хотя бы четыре очка

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