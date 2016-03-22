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    УЕФА выступил с заявлением относительно безопасности Евро

    УФЕА опубликовал заявление на тему безопасности чемпионата Европы 2016 года в связи с сегодняшними терактами в Брюсселе.

    «После сегодняшних событий в Брюсселе УЕФА хочет подтвердить, что обеспечение безопасности является главной деталью планов по организации Евро-2016.

    Все, кто вовлечен в организацию турнира, продолжат совместную работу и будут регулярно отслеживать возможные риски.

    На протяжении более чем трех лет организаторы Евро взаимодействуют с соответствующими структурами для создания механизмов, которые помогут обеспечить безопасность соревнований», – сказано в заявлении УЕФА.

    Источник: Football Italia

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    22.03.2016 20:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4257

      mutabor0992 22 марта 2016, 22:51

      Да уж...До чего толерастия и дружба с черно*опыми доводит!Ну че Эуропа,допрыгалась?

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