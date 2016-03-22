УЕФА выступил с заявлением относительно безопасности Евро

УФЕА опубликовал заявление на тему безопасности чемпионата Европы 2016 года в связи с сегодняшними терактами в Брюсселе.

«После сегодняшних событий в Брюсселе УЕФА хочет подтвердить, что обеспечение безопасности является главной деталью планов по организации Евро-2016.

Все, кто вовлечен в организацию турнира, продолжат совместную работу и будут регулярно отслеживать возможные риски.

На протяжении более чем трех лет организаторы Евро взаимодействуют с соответствующими структурами для создания механизмов, которые помогут обеспечить безопасность соревнований», – сказано в заявлении УЕФА.