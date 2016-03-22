Веденеев: «Вряд ли Витсель сможет заиграть в каком-то суперклубе»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился своим мнением о возможном уходе из стана сине-бело-голубых хавбека Акселя Витселя, который заявил о своем нежелании продлевать с питерцами контракт и намерении покинуть клуб.

«Витселя надо продавать уже этим летом, не дожидаясь истечения его контракта. Однако вряд ли он сможет играть в каком-то суперклубе. Также я сомневаюсь, что «Зенит» сможет выручить за полузащитника 40 миллионов евро, за которые его приобретали. Для питерского клуба Витсель станет ощутимой потерей.

И есть проблема: из-за существующего лимита на легионеров хорошие иностранные игроки не имеют возможности стабильно выступать. Вследствие нерегулярного появления на поле футболисты не прибавляют в мастерстве. «Зенит» стал хуже играть. К тому же из-за лимита тот же Витсель уже два года играет не совсем на своей позиции, выполняя больше оборонительных функций.

На данный момент в команде есть Маурисио, который способен заменить бельгийца. Но команде нужны русские игроки, способные на высокой скорости действовать в середине поля. Однако в российском чемпионате таких футболистов просто нет. Есть Роман Еременко, но он не русский. А самым быстрым сейчас является Александр Кокорин, который все никак не может обрести форму», – отметил Веденеев.

Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает летом 2017 года. В текущем сезоне бельгиец в 31 матче за сине-бело-голубых забил четыре гола и отметился четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.