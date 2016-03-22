Кораблев: «Анжи» не создан для того, чтобы вылетать из Премьер-лиги»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал о том, как неудачи в последних матчах отразились на настроении команды. Напомним, что после возобновления игр чемпионата России в марте махачкалинцы уступили «Амкару» (0:1), «Уралу» (2:4) и «Спартаку» (0:4).

«Было бы критично, если бы все остальные выигрывали. А так как все остальные тоже идут, спотыкаясь на обе ноги, то, я думаю, что это еще не является тем камнем, который потянет «Анжи» на дно.

У нас рабочее настроение. Профессионалы должны оставаться профессионалами. И то, что произошло и что невозможно изменить, – это одно. А то, что нам нужно работать дальше и исправлять ситуацию, – это уже совершенно другой вариант. Ребята, наверное, тоже настроены таким вот образом. У нас сейчас семь человек вызваны в сборные. Я так понимаю, что команда, из которой семь человек вызывается в национальные сборные своих стран, не создана для того, чтобы вылетать», – отметил Кораблев.