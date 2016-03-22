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    Матч Франция – Россия не будет отменен

    Товарищеский матч между сборными России и Франции, который запланирован на 29 марта, не будет отменен. Об этом сообщила пресс-служба парижского стадиона «Стад де Франс», принимающего игру.

    «Предстоящая встреча определенно не будет отменена, а меры безопасности будут увеличены. Пока это вся информация, которую мы можем предоставить», – ответили в пресс-службе на вопрос, могут ли теракты в Брюсселе повлиять на проведение встречи команд Франции и России.

    Напомним, что сегодня утром в Брюсселе произошел ряд взрывов. Теракты затронули аэропорт и метро бельгийской столицы. По предварительным данным есть информация о 13 погибших и десятках раненых.

    Источник: ТАСС

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    22.03.2016 16:30
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