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    Безуглов: «Проверка игроков сборной на мельдоний? Ни одна федерация сама не заказывает допинг-тесты»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что футболисты национальной команды еще не проходили проверку на мельдоний, а также отметил, что допинг-офицеры могут приехать на сбор команды внезапно.

    «Не знаю, будут ли проводиться допинг-тесты на этом сборе сборной России. Нам не сообщают. Для нас это всегда внезапно. Если бы нам сообщали, то это уже будет сложно назвать допинг-контролем.

    Проходили ли игроки сборной внутреннюю проверку на мельдоний? Допинг-проба стоит 300 евро. Ни одна федерация сама не заказывает допинг-тесты для всех футболистов. Наша страна сотрудничает с Британским антидопинговым агентством. Оно и решает, когда и что проводить», – рассказал Безуглов.

    Источник: ТАСС

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    22.03.2016 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:38

      Наша страна сотрудничает с Британским антидопинговым агентством. Оно и решает, когда и что проводить.
      И это на фоне срача из-за ЧМ-2018. Как нас еще не зарубили, не могли ни кого лучше в партнеры взять?

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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 марта 2016, 17:00

      Титова поймали на другом допинге.
      Пока не блещут наши футболисты , вот и не проверяют.

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