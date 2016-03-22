Витсель: «Не думаю, что «Зенит» летом будет просить за меня 40 миллионов»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель дал понять, что не будет продлевать контракт с российской командой и собирается покинуть стан сине-бело-голубых ближайшим летом.

«С июня у меня начинается последний год контракта с «Зенитом». Я общался с руководством клуба по поводу продления соглашения, и в «Зените» знают о моем решении не подписывать новый контракт. Я хотел бы попробовать себя в более сильном чемпионате. Не думаю, что Зенит будет просить 40 миллионов евро за игрока, у которого остается год по контракту. Так что сумма компенсации за мой трансфер не будет проблемой», – приводит слова бельгийца DH.be.